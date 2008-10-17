Газзаев – о заявлениях главы РУСАДА: «Ганус только подливает масло в огонь. Это непатриотично, непрофессионально и неэтично»

Зампредседатель комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев прокомментировал последние высказывания генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

В частности, Ганус рассказал о тысячах изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которые были сделаны системно и организованно.

«Заявления Гануса напоминают статьи в «желтой прессе». Он бросает голословные обвинения, не называя фамилий, не приводя ни единого доказательства. Причем, возглавляя российское антидопинговое агентство, делает это, выступая с американской трибуны. Я считаю, это непрофессионально, неэтично и непатриотично.

Россия и так испытывает беспрецедентное и необоснованное давление Запада, в том числе по линии спорта, а Ганус лишь подливает масло в огонь. Ему нужно вспомнить, что он работает в российском агентстве, и дождаться официальных заявлений , тем более, что все ответы на свои вопросы от России они получили.

23 октября комитет по соответствию WADA рассмотрит итоги работы отдела расследований по поводу возможных изменений в базу данных московской лаборатории, а решение по итогам расследования будет приниматься 4 ноября на исполкоме WADA», – рассказал Газзаев.

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