Газзаев – о заявлениях главы РУСАДА: «Ганус только подливает масло в огонь. Это непатриотично, непрофессионально и неэтично»

Зампредседатель комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев прокомментировал последние высказывания генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
В частности, Ганус рассказал о тысячах изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которые были сделаны системно и организованно.
«Заявления Гануса напоминают статьи в «желтой прессе». Он бросает голословные обвинения, не называя фамилий, не приводя ни единого доказательства. Причем, возглавляя российское антидопинговое агентство, делает это, выступая с американской трибуны. Я считаю, это непрофессионально, неэтично и непатриотично.
Россия и так испытывает беспрецедентное и необоснованное давление Запада, в том числе по линии спорта, а Ганус лишь подливает масло в огонь. Ему нужно вспомнить, что он работает в российском агентстве, и дождаться официальных заявлений WADA, тем более, что все ответы на свои вопросы от России они получили.
23 октября комитет по соответствию WADA рассмотрит итоги работы отдела расследований по поводу возможных изменений в базу данных московской лаборатории, а решение по итогам расследования будет приниматься 4 ноября на исполкоме WADA», – рассказал Газзаев.
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