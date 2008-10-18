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НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Рейнджерс», «Тампа» играет с «Бостоном»

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НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Тампа-Бэй
Дата проведения
18 октября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Миннесота
Дата проведения
18 октября, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Рейнджерс
Дата проведения
18 октября, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Ванкувер
Дата проведения
18 октября, 03.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Айлендерс
Дата проведения
18 октября, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Детройт
Дата проведения
18 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Нэшвилл
Дата проведения
18 октября, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Оттава
Дата проведения
18 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Баффало
Дата проведения
18 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

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