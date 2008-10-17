Дзюба – в шорт-листе «Интера» из-за травмы Санчеса (Il Giornale)

Форвард Артем Дзюба входит в сферу интересов «Интера», утверждает Il Giornale.

Из-за травмы голеностопа Алексиса Санчеса, который из-за операции может пропустить до 3 месяцев, в распоряжении главного тренера «нерадзурри» Антонио Конте осталось только 2 чистых нападающих: и Лаутаро Мартинес, а также Маттео Политано и 17-летний Себастьяно Эспозито.

В связи с этим рассматривает возможность покупки форварда в январе. В список миланского клуба попали Дзюба, срок контракта которого истекает этим летом, и нападающий «Челси» Оливье Жиру.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба забил 5 голов и отдал 6 голевых передач в 12 матчах. Также 31-летний игрок набрал 14 (9+5) очков в квалификации Евро-2020, лидируя по этому показателю. Его статистику можно изучить здесь.