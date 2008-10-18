Главный операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада прокомментировал расписание матчей команды в АПЛ в Boxing Day.

«Мы разочарованы, что расписание будет таким плотным на Рождество. Матчи АПЛ предъявляют высокие требования в плане физической подготовки игроков. Не рекомендуется играть дважды менее чем за 48 часов, потому что это не даст возможности футболистам правильно восстановиться.

Понимаем, что вещатели являются важным фактором при составлении календаря, однако мы также должны быть уверены, что заботимся о благополучии игроков, спортивной честности и качестве продукта.

Мы вели диалог с руководством лиги, чтобы рассмотреть другие варианты, но в конечном итоге нам придется принять те даты и то расписание, которые были представлены нам», – сказал Беррада.

«Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном» 27 декабря в 19:45 по местному времени, а 29 декабря примет «Шеффилд Юнайтед» в 18:00.

Журналист Сэм Ли: «Ман Сити» играет 27 декабря в 19:45 и 29-го в 18:00. Гвардиола будет рад»