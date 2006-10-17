Хабиб не приехал на пресс-конференцию. Объяснили тем, что его вызвали в Кремль

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не явился на первую пресс-конференцию в России после победы над Дастином Порье в сентябре этого года.

Встреча журналистов с бойцом была запланирована на 11:00 мск. Мероприятие задержали на 40 минут, а после Хабиб и вовсе покинул здание, так и не появившись.

Председатель Совета директоров Premier Beverages Игорь Ким сначала объяснил отсутствие Хабиба фразой «так получилось». Позже ведущий пресс-конференции объявил, что Нурмагомедова вызвали в Кремль.

Ислам Махачев: «Бой в России будет одним из последних в карьере Хабиба»

Хабиб: «Невозможно всегда оставаться непобедимым и неоспоримым чемпионом»