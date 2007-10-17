СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь» на Самонова и Швец-Рогового

В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен.
В клуб из Санкт-Петербурга перейдет голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
В обратном направлении последуют вратарь Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев.
Ожидается, что официально о сделке будет известно завтра.
Самонов – лучший вратарь КХЛ по проценту отраженных бросков (97,6%) и коэффициенту надежности (0,88). Швец-Роговой в нынешнем сезоне набрал 5 (3+2) очков в 11 матчах.
Кочетков в нынешнем сезоне провел шесть матчей, в которых одержал три победы. Бывальцев провел 15 матчей и отметился 5 (1+4) баллами.
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