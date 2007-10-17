СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь» на Самонова и Швец-Рогового

В ближайшее время и «Витязь» совершат обмен.

В клуб из Санкт-Петербурга перейдет голкипер и нападающий Артем Швец-Роговой.

В обратном направлении последуют вратарь и нападающий Алексей Бывальцев.

Ожидается, что официально о сделке будет известно завтра.

Самонов – лучший вратарь по проценту отраженных бросков (97,6%) и коэффициенту надежности (0,88). Швец-Роговой в нынешнем сезоне набрал 5 (3+2) очков в 11 матчах.

Кочетков в нынешнем сезоне провел шесть матчей, в которых одержал три победы. Бывальцев провел 15 матчей и отметился 5 (1+4) баллами.

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