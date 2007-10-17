КХЛ. «Амур» примет «Северсталь», «Адмирал» сыграет с «Локомотивом», «Ак Барс» против «Йокерита»

КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 октября, 12.30, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 17 октября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 17 октября, 19.10, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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