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КХЛ. «Амур» примет «Северсталь», «Адмирал» сыграет с «Локомотивом», «Ак Барс» против «Йокерита»

Теги Ак Барс Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Трактор Амур Торпедо результаты Йокерит Динамо Минск КХЛ Адмирал Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

Адмирал – Локомотив
Дата проведения
17 октября, 12.30, «Фетисов-Холл»
Онлайн матча Видео

 

Амур – Северсталь
Дата проведения
17 октября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Йокерит
Дата проведения
17 октября, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – СКА
Дата проведения
17 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Трактор
Дата проведения
17 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Торпедо
Дата проведения
17 октября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

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