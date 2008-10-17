На свадьбе Надаля в эти выходные ожидается бывший король Испании. Персонал подписал соглашение о неразглашении

На свадьбе Рафаэля Надаля и Марии Франциски Перелло в эту субботу на Мальорке ожидаются бывший король Испании Хуан Карлос и королева София.

Праздник состоится в частном поместье La Fortaleza в городе Порт-де-Польенса (где снимали мини-сериал BBC «Ночной администратор»); вход туда будет осуществляться через ворота военной базы.

Гостей попросили прийти на мероприятие без телефонов, местную полицию – не допустить использование дронов на время праздника. Весь персонал подписал соглашения о неразглашении.

Банкетное меню приготовят местный мишленовский повар Мака де Кастро и Кике Дакоста из Аликанте, обладатель трех звезд Мишлен.