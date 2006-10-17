Глава РУСАДА – о манипуляциях с базой московской лаборатории: «Речь идет о тысячах изменений. Все было сделано системно и организованно»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) Юрий Ганус рассказал о том, откуда узнал подробности об изменениях в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

«Во-первых, РУСАДА получило от такой же пакет документов, который отправили министру спорта Павлу Колобкову. Во-вторых, существует определенная внутренняя информация. Это проистекает даже из тех требований, которые предъявили России.

Речь идет о тысячах разрозненных изменений, это не одна потерявшаяся проба. Все было сделано системно и организованно. Более того, Джонатан Тэйлор прямо заявил, что у привлеченных экспертов не осталось сомнений: изменения были внесены вручную», – сказал Ганус.

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