😱 Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря

Матч 10-го тура между «Барселоной» и «Реалом», который должен был пройти 26 октября, отложен из-за политической обстановки в Каталонии.

О переносе игры на 18 декабря сообщают Cadena Ser и Sport.es. По информации источников, соответствующее решение принял Комитет по проведению соревнований.

18 декабря – это среда. Время начала матча будет утверждено позже.

Игра перенесена на фоне протестов, которые вспыхнули в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.