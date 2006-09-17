«Ростов» и еще 2 лидера в РПЛ, Кокорин и Мамаев выходят на свободу, Де Хеа продлил контракт с «МЮ» и другие новости утра

1. «Ростов», несмотря на спорный пенальти, выиграл у «Ахмата» (2:1) благодаря космическому голу Норманна. В чемпионате России снова троевластие: «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» набрали по 20 очков, «Спартак» не в топ-5 после 9-го тура.

«Динамо» после нулей с «Уфой» и антирекорда посещаемости «ВТБ-Арены» идет 11-м в РПЛ, выиграв всего два матча из девяти.

Сегодня «Зенит» открывает сезон Лиги чемпионов выездом к «Лиону». Французский клуб после огненного старта не может победить в трех матчах подряд, питерцы, напротив, выдали серию из трех побед и идут в лидирующей группе РПЛ. Получится ли у команды Сергея Семака закрепить успех в чемпионате удачным еврокубковым стартом? Держите 1000 рублей на ставку бесплатно и играйте без всякого риска!

2. Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября в первой половине дня. Дождались!

3. ЦСКА выиграл у «Локомотива» благодаря хет-трику Капризова, «Ак Барс» победил «Северсталь» и продлил удачную серию в КХЛ, «Амур» проиграл 7-й матч подряд.

4. Де Хеа продлил контракт с «МЮ» до 2023 года и будет зарабатывать порядка 290 тысяч фунтов в неделю, на уровня Погба.

5. Говорят, Федун не принял отставку Кононова после матча с «Уралом» (1:2). Сам Леонид Арнольдович говорит вот что: «Чушь. Он будет работать как минимум до декабря». Кстати, Каррера снова предлагал свои услуги «Оренбургу», но получил отказ. Стоит предложить «Спартаку»?

6. Россия победила Финляндию (3-0) на чемпионате Европы-2019 по волейболу и идет в группе без поражений.

7. Louis Vuitton готов купить «Милан» за 1 млрд евро весной 2020 года. Вау!

8. Месси восстановился от травмы и включен в заявку на матч с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Король вернулся.

9. Итальянский журналист пошутил про Лукаку и бананы в прямом эфире и был отстранен от работы. А румынский телеведущий в эфире сравнил Серену с обезьяной, и его оштрафовали на 2 000 долларов.

10. В выставочных матчах НХЛ «Нью-Джерси» победил «Бостон», «Вашингтон» обыграл «Чикаго».

11. Хабиб выручил за футболку Порье 100 тысяч долларов, деньги пойдут на благотворительность. Макгрегор анонсировал возвращение в октагон: 14 декабря, Дублин.

12. Павлюченкова обыграла Ястремскую в Осаке и вышла во второй круг.

13. Bosco перестал быть экипировщиком МОК – срок контракта истек. Комитет заключил соглашение с китайским брендом.

Цитаты дня:

Елена Вайцеховская: «Львиную долю рецепта успеха Медведевой составляет не качество проката, а готовность драться за место под солнцем»

Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может быть лучшей командой в Европе. «Ман Сити» – лучшие в мире, а мы на одной планете»

Пеп Гвардиола: «Меня называли шарлатаном, но игроки помогли мне заработать авторитет в Англии»

Эмил Хески: «Лэмпарду и Джеррарду проще получить работу. Предполагаю, что дело в цвете кожи»

Массимо Каррера: «Глушаков хотел быть в центре внимания. Самым важным для него был он сам»