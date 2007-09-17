Реклама 18+
Реклама 18+

Адвокат: «Кокорин заключил контракт с «Зенитом»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Александр Кокорин Спорт-Экспресс Футбол

Юрий Падалко, адвокат нападающего Александра Кокорина, сообщил, что игрок вчера подписал новое соглашение с «Зенитом».

Сегодня Кокорин вышел на свободу по УДО после отбывания тюремного срока в колонии ИК-4 в Алексеевке.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к тюремному заключению на полтора года, а Павла Мамаева – на 1 год и 5 месяцев. 

6 сентября Алексеевский суд освободил футболистов и брата Кокорина. Четвертый фигурант дела, Александр Протасовицкий, пока не получил УДО.

Срок прежнего контракта Кокорина с «Зенитом» истек летом. Соглашение Мамаева с «Краснодаром» рассчитано до конца декабря, и клуб намерен досрочно прекратить сотрудничество.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Игра: вспомните все российские клубы, которые играли в Лиге чемпионов

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+