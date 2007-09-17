Адвокат: «Кокорин заключил контракт с «Зенитом»

Юрий Падалко, адвокат нападающего Александра Кокорина, сообщил, что игрок вчера подписал новое соглашение с .

Сегодня Кокорин вышел на свободу по УДО после отбывания тюремного срока в колонии ИК-4 в Алексеевке.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к тюремному заключению на полтора года, а Павла Мамаева – на 1 год и 5 месяцев.

6 сентября Алексеевский суд освободил футболистов и брата Кокорина. Четвертый фигурант дела, Александр Протасовицкий, пока не получил УДО.

Срок прежнего контракта Кокорина с истек летом. Соглашение Мамаева с «Краснодаром» рассчитано до конца декабря, и клуб намерен досрочно прекратить сотрудничество.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу

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