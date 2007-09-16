Месси восстановился от травмы и включен в заявку на матч с «Боруссией» в ЛЧ

Нападающий «Барселоны» восстановился от травмы икроножной мышцы

32-летний форвард сегодня провел тренировку в общей группе. По ее итогам медицинский штаб одобрил участие аргентинца в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», после чего форвард был включен в заявку на эту игру.

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Жан-Клер Тодибо, Артур, Луис Суарес, Лионель Месси, Нето, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Карлес Аленья, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо, Иньяки Пенья, Карлес Перес, Анссумане Фати.