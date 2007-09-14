«Зенит» – 1-й в РПЛ, ЦСКА победил СКА, Ковалев и Канело подерутся 2 ноября и другие новости утра

1. «Зенит» дома победил тульский «Арсенал» (3:1) в стартовом матче 9-го тура РПЛ и вышел на 1-е место в таблице. Форвард Артем Дзюба забил 5-й гол в чемпионате, у него 8 (5+3) очков в 9 турах.

2. КХЛ. ЦСКА обыграл СКА в Петербурге и возглавил таблицу Запада, «Ак Барс» победил «Магнитку». Для «Магнитки» это 5-е поражение в 6 матчах на старте сезона. «Торпедо» выдало крутой камбэк, отыгравшись с 1:4 в матче с «Йокеритом» и победив 6:5 в овертайме.

3. Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ в августе, он выиграл награду в 4-й раз. Нападающий «Норвича» Теему Пукки стал лучшим игроком месяца.

4. В финале ЧМ-2019 по баскетболу сыграют Испания и Аргентина. В полуфинальных матчах Испания одолела Австралию во 2-м овертайме, Аргентина обыграла Францию.

5. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Lombardia Trophy, Щербакова – 3-я, Самодурова – 8-я.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на турнире Autumn Classic в Канаде, Аймо – 2-й, Мессинг – 3-й.

6. Часть руководства «Барсы» считает, что лучше купить Мбаппе, чем Неймара.

7. Российский боксер Сергей Ковалев проведет бой против Сауля Альвареса 2 ноября в Лас-Вегасе. Официально!

8. «Ман Сити» предложил ввести два трансферных дедлайна в АПЛ: один для местных трансферов, другой, синхронизированный с Европой, – для сделок с зарубежными клубами.

9. Сборная России по волейболу победила команду Беларуси в групповом раунде чемпионата Европы-2019.

10. В 2019 году фигуристка Алина Загитова не сдала ни одного допинг-теста РУСАДА. Туктамышева и Трусова – по одному.

Цитаты дня.

Томас Цорн: «У «Спартака» есть тренер, он нас устраивает. Посмотрим, какой импульс Кононов даст команде».

Елена Вайцеховская: «Кто из более взрослых фигуристок выдержит противостояние с Трусовой и Щербаковой? Кандидатура одна – Кихира».

Василий Уткин: «Мамаева и Кокориных отпустили, а Протасовицкого – нет. Это беспредел и скотство».

Алексей Ягудин: «В России практически нет мужского катания. Фигуристам не хватает стальных яиц».

Семин – мальчику с хвостиком как у Златана: «Прости взрослых людей, они не правы».