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Хабиб выручил за футболку Дастина Порье 100 тысяч долларов. Деньги пойдут на благотворительность

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выставил на аукционе футболку Дастина Порье. Лот был приобретен за 100 тысяч долларов. 

Хабиб, как и обещал, направил деньги в благотворительный фонд Порье The Good Fight. 

«Это великолепная новость, потому что это поможет многим людям. Я горжусь этим. Я ценю Хабиба за помощь в благотворительности», – сказал Порье. 

Хабиб дрался с Порье на UFC 242 и победил в третьем раунде удушающим приемом. 

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