Хабиб выручил за футболку Дастина Порье 100 тысяч долларов. Деньги пойдут на благотворительность

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выставил на аукционе футболку Дастина Порье. Лот был приобретен за 100 тысяч долларов.
Хабиб, как и обещал, направил деньги в благотворительный фонд Порье The Good Fight.
«Это великолепная новость, потому что это поможет многим людям. Я горжусь этим. Я ценю Хабиба за помощь в благотворительности», – сказал Порье.
Хабиб дрался с Порье на UFC 242 и победил в третьем раунде удушающим приемом.
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