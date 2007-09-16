Хабиб выручил за футболку Дастина Порье 100 тысяч долларов. Деньги пойдут на благотворительность

Чемпион UFC в легком весе выставил на аукционе футболку Дастина Порье. Лот был приобретен за 100 тысяч долларов.

Хабиб, как и обещал, направил деньги в благотворительный фонд Порье The Good Fight.

«Это великолепная новость, потому что это поможет многим людям. Я горжусь этим. Я ценю Хабиба за помощь в благотворительности», – сказал Порье.

Хабиб дрался с Порье на UFC 242 и победил в третьем раунде удушающим приемом.

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