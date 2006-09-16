«Краснодар» снова первый, победа ЦСКА, падение «Монако» Головина, золото ЧМ у испанских баскетболистов и другие новости утра

1. «Краснодар» выиграл у «Крыльев Советов» (4:2) в 9-м туре чемпионата России и снова возглавил таблицу, продлив серию без поражений в РПЛ до восьми матчей. Судья Карасев назначил три пенальти за игру рукой. Соболев забил 7-й гол и догнал Шомуродова в списке бомбардиров.

ЦСКА, победив на выезде «Тамбов» (2:0), выиграл третий матч подряд и вышел на 3-е место. «Рубин» уступил «Оренбургу» (1:2), потерпев третье поражение кряду.

2. «Арсенал» упустил победу над «Уотфордом» (2:2) в 5-м туре чемпионата Англии. Лондонцы не выигрывают три матча подряд и занимают 7-е место. У команды больше всех в АПЛ результативных ошибок (14) с начала прошлого сезона.

3. «Монако» Головина проиграл «Марселю» (3:4). Клуб из княжества не побеждает пять матчей со старта сезона и идет 19-м в в чемпионате Франции. Это какой-то кошмар, пора Александру искать другой клуб?

4. Испания разгромила Аргентину в финале ЧМ-2019 по баскетболу, Франция обыграла Австралию в матче за бронзу. Рикки Рубио признан MVP турнира. Богданович, Фурнье, Рубио, Газоль и Скола – в символической сборной.

5. СКА победил «Йокерит», «Магнитка» проиграла 5-й матч подряд, «Авангард» уступил «Торпедо», а «Куньлунь» был сильнее «Трактора» в очередной игровой день КХЛ.

6. Россиянки на тай-брейке победили Японию на Кубке мира по волейболу, уступая 1-2 по сетам.

7. Клопп – приоритетный вариант для «Реала» и «Барсы», которые хотят купить ван Дейка. Бюджет «Мадрида» на два трансферных окна может составить 441 млн евро, клуб намерен подписать Мбаппе.

8. «Милан» выиграл у «Вероны» (1:0) в 3-м туре чемпионата Италии и занимает 6-е место, «Рома» победила «Сассуоло» (4:2), выиграв впервые в сезоне. Мхитарян забил в дебютном матче за римлян.

9. Месси наконец приступил к тренировкам в общей группе и может сыграть полчаса против «Боруссии» в Лиге чемпионов.

10. Алиев стал вторым на Lombardia Trophy, Мурашов – 5-й, Лазукин – 12-й. Шпилевая и Смирнов – 4-е в танцах на льду.

11. РУСАДА с начала года выявило 161 нарушение антидопинговых правил. Уже больше, чем за весь 2018-й.

12. В Махачкале подрались игроки юношеских команд Дагестана и Владикавказа. Как итог – перелом носа, задержание шести человек.

13. Российского хоккеиста Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов. Дикая история.

14. Бой Александра Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве.

15. Роглич победил в общем зачете «Вуэльты».

Цитаты дня:

Григорян о матче с ЦСКА: «Не уверен, что буду пересматривать это говно. Не увидел, в чем они нас превзошли»

Василий Уткин: «Спартак», я с тобой трахаться не собирался. Мне все равно, есть ли у тебя яйца»

Томас Цорн: «Спартак» выражает доверие Кононову, он не подавал в отставку»

Сергей Семак: «Я против лимита. Наши клубы в ЛЧ неконкурентоспособны»