Чемпионат Европы-2019 по волейболу. Россия встретится с Финляндией, Франция против Болгарии, другие матчи

Сегодня мужская сборная России встретится с командой Финляндии в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой этап

Группа C

Любляна, Словения

Россия – Финляндия – 18.30

Беларусь – Македония – 21.30

Положение в группе: Словения – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Россия – 3-0 (9), Финляндия – 1-2 (4), Турция – 1-2 (3), Беларусь – 1-2 (2), Македония – 0-3 (0).

Группа A

Монпелье, Франция

Румыния – Греция – 18.15

Франция – Болгария – 21.45

Положение в группе: Франция – 3-0 (9), Болгария – 3-0 (9), Италия – 3-0 (9), Греция – 0-3 (0), Румыния – 0-2 (0), Португалия – 0-3 (0).

Группа B

Брюссель, Бельгия

Австрия – Германия – 18.30

Испания – Сербия – 21.30

Положение в группе: Бельгия – 3-0 (8), Сербия – 2-0 (6), Словакия – 2-1 (5), Германия – 0-2 (1), Испания – 0-2 (1), Австрия – 0-2 (0).

Группа D

Роттердам, Голландия

Черногория – Украина – 18.00

Польша – Чехия – 21.00

Положение в группе: Польша – 2-0 (6), Голландия – 2-1 (6), Чехия – 1-1 (3), Черногория – 1-1 (3), Украина – 1-1 (3), Эстония – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/8 финала проходят по четыре лучшие команды из каждой группы.