Эмил Хески: «Лэмпарду и Джеррарду проще получить работу. Предполагаю, что дело в цвете кожи»

Экс-игрок сборной Англии Эмил Хески выразил мнение, что испытывает сложности в тренерской карьере из-за цвета кожи.

«Не могу объяснить, почему люди с черным цветом кожи вынуждены начинать со дна, а остальные могут получить работу где угодно. Для Лэмпарда и Джеррарда занять нужные посты было бы проще, 100 процентов. Я могу только предположить, что дело в цвете кожи.

Можно привести пример с медалями. У Сола Кэмпбелла их больше, чем у Джеррарда. А Эшли Коул титулованнее любого из них. Это лучший футболист Англии своей эпохи, но ему предлагают начать тренерскую карьеру с командой U-15.

Все говорят, что нужно идти и добиваться результатов. Сборной Англии руководит тренер, который работал с в АПЛ и не добился никаких успехов.

У нас есть люди с ужасной репутацией, избивающие других, но они все еще на своих постах, а я все не могу подняться по карьерной лестнице. Могу лишь предположить, что существует мнение, что черные тренеры не подходят для этой профессии», – сказал Хески.