Чемпионат России. «Зенит» сыграет с «Арсеналом»

9-й тур РПЛ стартует матчем «Зенит» – «Арсенал». В субботу «Спартак» примет «Урал», «Локомотив» сыграет на выезде с «Сочи».

В воскресенье ЦСКА встретится на выезде с «Тамбовом», а «Краснодар» примет «Крылья Советов».

Чемпионат России

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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