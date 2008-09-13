Чемпионат России. «Зенит» сыграет с «Арсеналом»

9-й тур РПЛ стартует матчем «Зенит» – «Арсенал». В субботу «Спартак» примет «Урал», «Локомотив» сыграет на выезде с «Сочи».
В воскресенье ЦСКА встретится на выезде с «Тамбовом», а «Краснодар» примет «Крылья Советов».
Чемпионат России
9-й тур
- Дата проведения
- 13 сентября, 20.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 14 сентября, 16.30, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 15 сентября, 14.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 15 сентября, 16.30, «Мордовия Арена»
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 16 сентября, 20.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 20.30, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.