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Чемпионат России. «Зенит» сыграет с «Арсеналом»

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9-й тур РПЛ стартует матчем «Зенит» – «Арсенал». В субботу «Спартак» примет «Урал», «Локомотив» сыграет на выезде с «Сочи».

В воскресенье ЦСКА встретится на выезде с «Тамбовом», а «Краснодар» примет «Крылья Советов».

Чемпионат России

9-й тур

Зенит – Арсенал Тула
Дата проведения
13 сентября, 20.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Урал
Дата проведения
14 сентября, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Сочи – Локомотив
Дата проведения
14 сентября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика

 

Оренбург – Рубин
Дата проведения
15 сентября, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Тамбов – ЦСКА
Дата проведения
15 сентября, 16.30, «Мордовия Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Крылья Советов
Дата проведения
15 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо – Уфа
Дата проведения
16 сентября, 20.00, «ВТБ-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Ахмат
Дата проведения
16 сентября, 20.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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