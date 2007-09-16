Румынский телеведущий в эфире сравнил Серену Уильямс с обезьяной. Его оштрафовали на 2 000 долларов

Румынский телеведущий Раду Банчу в своей ежедневной вечерней программе на общенациональном телеканале B1 TV сравнил Серену Уильямс с обезьяной:

«Серена Уильямс выглядит как те обезьяны с красными задницами в зоопарке. Если на них надеть штаны, их будет не отличить от Серены Уильямс на корте», – сказал 49-летний Банчу, известный неполиткорректными высказываниями.

Национальный совет по борьбе с дискриминацией счел слова Банчу проявлением «расизма в крайней степени», поскольку «рабовладельческая риторика основывалась именно на сравнениях черных людей с приматами», а его профессию – отягчающим обстоятельством. Единогласным решением совета ему назначили штраф в 8 000 леев (около 1 900 долларов).

В 2017-м, напомним, комментатор ESPN Даг Адлер был уволен за то, что в эфире сравнил Винус Уильямс с гориллой. Адлер утверждал, что сказал не gorilla («горилла»), а guerilla («партизан», «повстанец»), и подал на компанию в суд. В этом году иск был урегулирован во внесудебном порядке.

В прошлом году после скандального финала US Open карикатура австралийского художника Марка Найта на Серену была сочтена расистской. Австралийские медиа поддержали его, но из твиттера он все же удалился из-за критики.