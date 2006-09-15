Поражения «Спартака» и «Ман Сити», дисквалификация Кузнецова в НХЛ, победа фигуристки Щербаковой и другие новости утра

1. В субботних матчах РПЛ «Локо» на выезде победил «Сочи» и приблизился к «Зениту» (отставание – всего 3 очка), а «Спартак» проиграл «Уралу» и остался на 6-м месте. Для команды Олега Кононова это 3-е поражение подряд, а Юрий Семин одержал 300-ю победу в качестве главного тренера «Локомотива».

2. В 5-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» и продолжает лидировать в АПЛ, выиграв 5 матчей с общим счетом 15:4. «Манчестер Сити» на выезде уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в сезоне, и отстал на 5 очков. «МЮ» одолел «Лестер» благодаря голу Рэшфорда с пенальти, «Тоттенхэм» разгромил «Пэлас», а «Челси» разнес «Вулверхэмптон» (Абрахам сделал хет-трик). Все результаты дня – здесь.

3. В КХЛ «Автомобилист» выиграл 6-й матч подряд, «Амур» уступил «Салавату», «Спартак» проиграл «Сочи». Форвард «Нефтехимика» Бикмуллин стал автором первого хет-трика в новом сезоне.

4. В Ла Лиге «Реал» едва не упустил победу над «Леванте», ведя 3:0, «Атлетико» потерпел первое поражение, а «Барселона» разорвала «Валенсию» (юный Фати опять забил, Суарес ворвался со скамейки и сделал дубль).

5. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на 3 матча НХЛ за употребление кокаина.

6. Сборная России по волейболу обыграла Македонию (3-0) на Евро-2019. В предыдущих матчах на групповом этапе россияне победили Турцию (3-1) и Беларусь (3-1).

7. Российская фигуристка Анна Щербакова победила на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Елизавета Туктамышева заняла второе место. При этом 15-летняя Щербакова – первая в истории женщина, исполнившая четверной лутц на взрослых соревнованиях Международного союза конькобежцев.

Камила Валиева выиграла этап юниорского Гран-при в Челябинске, Синицына – 2-я, Васильева – 3-я.

8. В Серии А «Наполи» победил «Сампдорию», «Ювентус» не смог забить «Фиорентине», а «Интер» выиграл третий матч подряд и возглавил турнирную таблицу.

9. Три игрока «Торонто» – Марнер, Таварес и Мэттьюс – войдут в топ-3 по зарплате в следующем сезоне НХЛ. В топ-5 также Кэри Прайс из «Монреаля» и Эрик Карлссон из «Сан-Хосе».

10. В Бундеслиге дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер», а «РБ Лейпциг» поделил очки с «Баварией» и лидирует в турнире.

11. UFC Ванкувер. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре.

12. «Витесс» Леонида Слуцкого получил 5 штук (все пять забил форвард Дониэлл Мален) от ПСВ и опустился на 3-е место в чемпионате Голландии.

13. Российский форвард «Млада-Болеслава» Николай Комличенко сделал дубль в матче чемпионата Чехии. У него 7 мячей в 5 играх.

14. На чемпионате мира-2019 по баскетболу США обыграли Польшу и заняли 7-е место, Сербия победила Чехию. Для американцев это худший результат в истории.

15. Нападающий Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи» на полгода, а зимой вернуться в «Зенит».

Цитаты дня.

Пеп Гвардиола: «Нельзя ждать, что «Ман Сити» будет постоянно побеждать или набирать 100 очков».

Евгений Кузнецов: «Вы же знаете, я не плохой парень. Что бы ни происходило, я всегда улыбаюсь».

Олег Кононов о требованиях его уволить: «Каждый раз одно и то же. Мой ответ будет победами».

Савин об арбитре Пустовойтовой: «РФС, я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но, может, дадите ей подвигаться?»