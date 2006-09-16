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«Чемпионат»: Федун не принял отставку Кононова

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Олег Кононов Чемпионат.com Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался одобрить отставку главного тренера Олега Кононова.

По информации «Чемпионата», Кононов сообщил руководству о желании уйти с занимаемого поста после матча 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2), а позднее официально попросил клуб об отставке.

Сегодня Федун рассмотрел заявление об увольнении Кононова, но отказался принять его.

15 сентября генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на встрече с болельщиками заявил, что Кононов не подавал в отставку.

Кононов возглавил «Спартак» в середине прошлого сезона. В текущем сезоне РПЛ красно-белые набрали 14 очков и занимают шестое место в турнирной таблице после девяти туров.

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