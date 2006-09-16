«Чемпионат»: Федун не принял отставку Кононова

Владелец Леонид Федун отказался одобрить отставку главного тренера .

По информации «Чемпионата», Кононов сообщил руководству о желании уйти с занимаемого поста после матча 9-го тура РПЛ с (1:2), а позднее официально попросил клуб об отставке.

Сегодня Федун рассмотрел заявление об увольнении Кононова, но отказался принять его.

15 сентября генеральный директор «Спартака» на встрече с болельщиками заявил, что Кононов не подавал в отставку.

Кононов возглавил «Спартак» в середине прошлого сезона. В текущем сезоне РПЛ красно-белые набрали 14 очков и занимают шестое место в турнирной таблице после девяти туров.

«Почему Карреру уволили после трех подряд поражений, а Кононова – нет?» «Спартак» пообщался с болельщиками