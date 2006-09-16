Пеп Гвардиола: «Меня называли обманщиком, но игроки помогли мне заработать авторитет в Англии»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мнением об игроках команды после матча 5-го тура АПЛ с (2:3).

«Если вы считаете, что я сомневаюсь в команде, потому что мы проиграли... Они [игроки] помогли мне заработать авторитет в Англии. В первом сезоне меня называли обманщиком, «Фродиолой» (от англ. fraud – обманщик – прим. Sports.ru), писали, что невозможно играть, делая столько подкатов.

Именно эти игроки позволили мне получить ту репутацию, которая у меня сейчас есть. Теперь люди говорят, насколько я хороший тренер», – сказал Гвардиола.

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