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Пеп Гвардиола: «Меня называли обманщиком, но игроки помогли мне заработать авторитет в Англии»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением об игроках команды после матча 5-го тура АПЛ с «Норвичем» (2:3). 

«Если вы считаете, что я сомневаюсь в команде, потому что мы проиграли... Они [игроки] помогли мне заработать авторитет в Англии. В первом сезоне меня называли обманщиком, «Фродиолой» (от англ. fraud – обманщик – прим. Sports.ru), писали, что невозможно играть, делая столько подкатов.

Именно эти игроки позволили мне получить ту репутацию, которая у меня сейчас есть. Теперь люди говорят, насколько я хороший тренер», – сказал Гвардиола.

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