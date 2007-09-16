Елена Вайцеховская: «Львиную долю рецепта успеха Медведевой составляет не качество проката, а готовность драться за место под солнцем»

Журналист Елена Вайцеховская подвела итоги выступления фигуристок на первых международных турнирах в новом сезоне.

«Любое заочное сравнение в фигурном катании всегда условно: на разных турнирах бывают разные судейские бригады с разной, скажем так, степенью лояльности к спортсменам и разным уровнем профессионального понимания того, что происходит на льду.

Поэтому принимать те или иные сопоставления за истину в последней инстанции как минимум неразумно. Но кое-какие выводы уже сейчас напрашиваются сами собой.

Абсолютной чемпионкой уик-энда, если брать голые цифры итогового результата, стала Кихира, победившая в Оквилле — 224,16 балла. Победа в Бергамо досталась с результатом 218,20 балла (Медведева заочно уступила ей менее балла — 217,43), а Лиза Туктамышева замкнула четверку — 214,38 балла.

Можно, конечно, сказать, что первые старты сезона вообще ни к чему спортсмена не обязывают. Но парадокс в том, что в женском фигурном катании подобная точка зрения уже потеряла право на существование – слишком сильно обострилась за последние годы конкуренция как в мире, так и внутри России.

В каком-то смысле это борьба за выживание, причем достаточно беспощадная. Но такова данность, которую уже никому не дано повернуть вспять.

Как в этой данности выживать, наглядно показала в Оквилле Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира, на первый взгляд, имела не слишком много шансов на то, чтобы выдержать очное противостояние с Кихирой. Как и заочное – с Анной Щербаковой и Туктамышевой.

По базовой стоимости двух своих программ Женя уступала японке 10,3 балла, Лизе – 12,79 балла, а юной соотечественнице-дебютантке – 14,29 балла. Но финишировала она с той же Щербаковой на равных – с разницей в 0,77 балла.

И если попытаться на основе первого выступления Жени составить рецепт ее успеха, львиную его долю составили бы не пластика, удачные программы, костюмы и качество проката в целом, а понимание происходящего и готовность драться за собственное место под солнцем до последней проведенной на льду секунды», – написала Вайцеховская.

Пока Медведева обостряет чувства – неважно, любовь это или злоба – она нужна фигурному катанию

На самом деле Щербакову не засудили в Италии. Но их с Глейхенгаузом реакция на оценки – уже мем