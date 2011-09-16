Il Messaggero: Louis Vuitton готов купить «Милан» за 1 млрд евро весной 2020 года

Французский бизнесмен и глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно может стать новым владельцем «Милана».

По информации Il Messaggero, предприниматель намерен выкупить клуб у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года за 1 миллиард евро. Американский фонд неоднократно опровергал информацию о возможной продаже команды.

Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира. Его активы оцениваются в 94,6 млрд долларов.

«Милан» после трех туров Серии А занимает шестое место в турнирной таблице.