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Il Messaggero: Louis Vuitton готов купить «Милан» за 1 млрд евро весной 2020 года

Теги Милан серия А Италия бизнес деньги Футбол

Французский бизнесмен и глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно может стать новым владельцем «Милана».

По информации Il Messaggero, предприниматель намерен выкупить клуб у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года за 1 миллиард евро.  Американский фонд неоднократно опровергал информацию о возможной продаже команды. 

Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира. Его активы оцениваются в 94,6 млрд долларов. 

«Милан» после трех туров Серии А занимает шестое место в турнирной таблице.

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