Итальянский журналист пошутил про Лукаку и бананы в прямом эфире. Он отстранен от работы

Итальянский журналист Лучано Пассирани был отстранен от работы за оскорбление в прямом эфире нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Во время шоу на канале TopCalcio24 журналист допустил расистскую шутку в адрес форварда.

«Если во время матча он выйдет с вами один на один, то вы упадете замертво. Вы можете спастись, если у вас есть 10 бананов, чтобы накормить его», – сказал Пассирани.

После этих слов директор телеканала вышел в эфир и извинился за коллегу, а также заявил, что Пассирани больше не будет допущен в эфир.

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