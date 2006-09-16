Массимо Каррера: «Глушаков хотел быть в центре внимания. Самым важным для него был он сам»

Экс-главный тренер Массимо Каррера поделился мнением о полузащитнике Денисе Глушакове, которого вывел из состава основной команды незадолго до своей отставки осенью 2018 года.

– Оцените Глушакова как футболиста.

– Это добротный игрок.

– В мире много добротных футболистов. Можно ли сказать, что он способен делать разницу?

– Могу делать выводы только за тот период, когда я его знал. Глушаков добротный футболист. На его позиции есть игроки лучше и есть хуже.

– Что за человек ?

– Мне было сложно рассмотреть этого человека. Запомнилась вещь, которую он сказал, когда меня назначили главным тренером. Прозвучала фраза, что был только один тренер, который не ставил его в состав. И в тот момент я понял, что это за личность.

– Что вы поняли?

– Что это человек, который хотел направить прожектор на себя, быть в центре внимания, быть звездой. Что самым важным для него был он сам.

– То, как Глушаков провел чемпионский сезон, стало для вас неожиданностью?

– В тот сезон все ребята превзошли свои способности. Глушаков был важен, как и все остальные. У него истекал срок действия контракта, и тогда я одобрил продление. Это был важный для «Спартака» игрок.

– Одобрили трехлетний контракт? По факту это пенсия для футболиста.

– Нет, я дал добро, чтобы продлили контракт. Но никто не сказал, что он на три года. Иначе я бы повел себя по-другому. Такому игроку можно было предложить «1+1», чтобы у него было больше мотивации, – сказал Каррера.