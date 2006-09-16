Де Хеа продлил контракт с «МЮ» до 2023 года

Вратарь Давид Де Хеа подписал новый контракт с клубом.

Соглашение рассчитано до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Ранее сообщалось, что Де Хеа по новому контракту будет зарабатывать порядка 290 тысяч фунтов в неделю, на уровня Поля Погба.

28-летний испанец перешел в «Юнайтед» в 2011 году и провел за клуб 367 матчей. В составе «МЮ» Де Хеа выиграл чемпионат и Кубок Англии, побеждал в Кубке лиги и трижды стал обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2016/17 вратарь в составе «МЮ» выиграл Лигу Европы.