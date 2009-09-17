Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Александр Кокорин и , а также брат Александра – Кирилл – сегодня утром были отпущены на свободу. Они отбывали наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к тюремному заключению на полтора года, а – на 1 год и 5 месяцев.

6 сентября Алексеевский суд освободил футболистов и брата Кокорина. Четвертый фигурант дела, Александр Протасовицкий, пока не получил УДО.

Срок прежнего контракта Кокорина с «Зенитом» истек летом. Соглашение Мамаева с «Краснодаром» рассчитано до конца декабря, и клуб намерен досрочно прекратить сотрудничество.

#КокоринМамаев Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу pic.twitter.com/p3YkzcZrQT — СЭ Футбол (@se_football) September 17, 2019

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Кокорин точно нужен «Зениту», а Мамаев легко впишется в «Ростов»