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Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра – Кирилл – сегодня утром были отпущены на свободу. Они отбывали наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к тюремному заключению на полтора года, а Мамаева – на 1 год и 5 месяцев. 

6 сентября Алексеевский суд освободил футболистов и брата Кокорина. Четвертый фигурант дела, Александр Протасовицкий, пока не получил УДО.

Срок прежнего контракта Кокорина с «Зенитом» истек летом. Соглашение Мамаева с «Краснодаром» рассчитано до конца декабря, и клуб намерен досрочно прекратить сотрудничество.

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