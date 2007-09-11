Покер Роналду, победы Англии и Франции, контракт Логинова с СБР, фонд Панарина и другие новости утра

1. Роналду сделал покер в матче квалификации Евро-2020 с Литвой (5:1), до мирового рекорда Али Даеи – 16 мячей. Криш забивал 40 сборным. 34-летний португалец провел 160-й матч за сборную: до европейского рекорда – 16 игр, до мирового – 24.

Англия сыграла в хоккей с Косово (5:3) и после побед во всех четырех матчах отбора к Евро с общим счетом 19:4 уверенно лидирует в группе. Стерлинг отдал 3 голевых паса за тайм и забил сам.

Франция разгромила Андорру (3:0) и, выиграв 5 из 6 матчей, уступает в группе Турции лишь по личным встречам. Гризманн не забил пенальти во втором матче за сборную подряд.

В товарищеских матчах Бразилия неожиданно проиграла Перу, Аргентина грохнула Мексику. Другие результаты здесь.

2. Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России. Наконец-то!

3. «Авангард» победил «Спартак» в овертайме благодаря шайбе вратаря москвичей в свои ворота, «Локомотив» впервые выиграл при Мактавише за счет гола с центра площадки, СКА был сильнее «Сибири», «Адмирал» справился с «Трактором».

4. Рейтинг зарплат Серии А: Роналду зарабатывает 31 млн евро в год – больше, чем все игроки СПАЛ, «Удинезе», «Брешии» и «Вероны». Ведомость «Ювентуса» – 294 млн евро в год, в два раза больше, чем у «Интера».

5. На ЧМ-2019 по баскетболу Аргентина обыграла Сербию и вышла в полуфинал, Испания победила Польшу.

6. Панарин открыл благотворительный фонд. Он говорил, что отложил на это дело миллион долларов. Ларионов стал советником Ротенберга в сборной России.

7. «Спартак» проведет зимний сбор в США и сыграет с «Палмейрасом», «Коринтиансом» и «Атлетико Насьональ». Москвичи хотят «расширить базу болельщиков за океаном».

8. Мусэрский, Михайлов, Бутько и Куркаев вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по волейболу.

9. IAAF одобрила заявки на нейтральный статус 11 россиян, но отказала Чичеровой, Коневой и Кривошапке. Шубенков – 2-й, Ласицкене – 3-я и другие результаты матча Европа – США.

10. Сборная России (U-21) не забила Болгарии (0:0) в матче квалификации Евро-2021 и идет на третьем месте в группе. Форварда «Краснодара» Игнатьева удалили в этой игре.

11. Лукашенко подписал указ, обязывающий спортсменов возвращать деньги при смене гражданства.

12. Шумахер проходит лечение в Париже у профессора, специализирующегося на стволовых клетках. Михаэль, надеемся и верим!

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