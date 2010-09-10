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Квалификация Евро-2021 (U-21). Россия против Болгарии

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Молодежная сборная России в квалификации Евро-2021 (U-21) играет с Болгарией.

Квалификация Евро-2021 (U-21)

Группа 5

Болгария U-21 – Россия U-21 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
10 сентября, 20.30, «Stadion Slavija, Sofia»
Онлайн матча
Болгария U-21Наумов, Петков, Христов, Турицов, Kotev, Минчев (Антов, 46), Mitkov, Юруков, Йорданов, Иванов, Крастев.
Россия U-21Максименко, Рассказов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Кучаев (Лесовой, 46), Ломовицкий, Умяров, Обляков, Степанов, Чалов.
Предупреждения:
Чалов (30), Петков (37).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблицы квалификации Евро-2021 (U-21)

Статистика квалификации Евро-2021 (U-21)

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