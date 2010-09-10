Квалификация Евро-2021 (U-21). Россия против Болгарии

Молодежная сборная России в квалификации Евро-2021 (U-21) играет с Болгарией.
Квалификация Евро-2021 (U-21)
Группа 5
- Дата проведения
- 10 сентября, 20.30, «Stadion Slavija, Sofia»
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Болгария U-21 –
Наумов, Петков, Христов, Турицов, Kotev, Минчев (Антов, 46), Mitkov, Юруков, Йорданов, Иванов, Крастев.
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Россия U-21 –
Максименко, Рассказов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Кучаев (Лесовой, 46), Ломовицкий, Умяров, Обляков, Степанов, Чалов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Таблицы квалификации Евро-2021 (U-21)