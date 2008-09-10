Видеотрансляция матча Англия – Косово – 5:3. Мурики!

В квалификации Евро-2020 Англия принимает Косово.
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.
- Дата проведения
- 10 сентября, 21.45, «Сент-Мэрис»
- Голы:
- 0:1 – 1 Бериша, 1:1 – 8 Стерлинг, 2:1 – 19 Кейн, 3:1 – 38, автогол Войвода, 4:1 – 44 Санчо, 5:1 – 45 Санчо, 5:2 – 49 Бериша, 5:3 – 55, пенальти Мурики.
-
Англия –
Пикфорд, Александер-Арнолд, Магуайр, Кин, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Санчо, Баркли, Стерлинг, Кейн.
-
Косово –
Мурич, Ррахмани, Войвода, Хадерджонай, Воца (Рашкай, 59), Бериша, Муслия (Пакярада, 46), Целина, Халими, Алити, Мурики.
- Предупреждение:
- Халими (63).