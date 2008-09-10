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Видеотрансляция матча Англия – Косово – 5:3. Мурики!

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В квалификации Евро-2020 Англия принимает Косово.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

Англия – Косово 5:3 (второй тайм)
Дата проведения
10 сентября, 21.45, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 1 Бериша, 1:1 – Стерлинг, 2:1 – 19 Кейн, 3:1 – 38, автогол Войвода, 4:1 – 44 Санчо, 5:1 – 45 Санчо, 5:2 – 49 Бериша, 5:3 – 55, пенальти Мурики.
АнглияПикфорд, Александер-Арнолд, Магуайр, Кин, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Санчо, Баркли, Стерлинг, Кейн.
КосовоМурич, Ррахмани, Войвода, Хадерджонай, Воца (Рашкай, 59), Бериша, Муслия (Пакярада, 46), Целина, Халими, Алити, Мурики.
Предупреждение:
Халими (63).

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