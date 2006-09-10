Роналду провел 160-й матч за Португалию. До европейского рекорда – 16 игр, до мирового – 24

Нападающий «Ювентуса» вышел в стартовом составе на матч отборочного раунда Евро-2020 против Литвы (5:1).

Эта игра стала для португальца 160-й в составе национальной команды.

В Европе Роналду занимает 5-е место по количеству проведенных игр в сборной. Его опережают , Икер Касильяс, Виталий Астафьев (все – 167) и Джанлуиджи Буффон (176).

Среди действующих футболистов сборных Роналду также занимает 5-ю строчку и уступает Бадеру Аль-Мутва (Кувейт, 171), Ахмеду Мубараку (Оман, 171), Серхио Рамосу (Испания, 167) и (Мексика, 162).

Мировой рекорд по играм за сборную принадлежит Ахмеду Хассану из Египта (184).