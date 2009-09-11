Матч Европа – США. Шубенков – 2-й, Ласицкене – 3-я, другие результаты

В Минске проходит второй день легкоатлетической матчевой встречи между командами Европы и США.

Россиянин Сергей Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами. Мария Ласицкене заняла третье место в прыжках в высоту.

Матчевая встреча Европа – США

Минск, Беларусь

Женщины

Молот

1. Йоанна Федорова (Польша) – 74,34

2. Анна Малышик (Беларусь) – 72,70

3. Брук Андерсон (США) – 72,59

Ядро

1. Мэгги Эвен (США) – 19,47

2. Фанни Роос (Финляндия) – 19,06

3. Анита Мартон (Венгрия) – 18,95

Прыжки в высоту

1. Юлия Левченко (Украина) – 2,02

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,98

3. Мария Ласицкене (Россия) – 1,98

Прыжки в длину

1. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,74

2. Марина Бех (Украина) – 6,73

3. Бритни Рис (США) – 6,71

100 м с/б

1. Шэрика Нелвис (США) – 12,80

2. Каролина Колечек (Польша) – 12,86

3. Эльвира Герман (Беларусь) – 12,92



200 м



1. Бриттани Браун (США) – 22,61

2. Бет Доббин (Великобритания) – 22,92

3. Кайра Джефферсон (США) – 22,99

400 м с/б

1. Анна Рыжикова (Украина) – 55,32

2. Леа Шпрунгер (Швейцария) – 55,46

3. Меган Бисли (Великобритания) – 55,49

1500 м

1. Кейт Грейс (США) – 4.02,49

2. Шеннон Осика (США) – 4.04,92

3. Эйлиш Макколган (Великобритания) – 4.05,58

3000 м с/б

1. Мел Лоуренс (США) – 9.33,24

2. Ирене Санчес (Испания) – 9.38,47

3. Виктория Гюркеш (Венгрия) – 9.42,68

Мужчины

Диск

1. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 67,22

2. Петр Малаховски (Польша) – 64,89

3. Ола Стунес Исене (Норвегия) – 63,99

Копье

1. Йоханнес Феттер (Германия) – 90,03

2. Магнус Кирт (Эстония) – 88,91

3. Эдис Матусевичус (Литва) – 83,54

Тройной прыжок

1. Крис Бенард (США) – 17,01

2. Бен Уильямс (Великобритания) – 16,71

3. Кеандр Бэйтс (США) – 16,70

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,85

2. Петр Лисек (Польша) – 5,80

3. Павел Войцеховски (Польша) – 5,75



110 с/б

1. Орландо Ортега (Испания) – 13,21

2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,39

3. Фредди Криттенден (США) – 13,43

200 м

1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,16

2. Эсеоса Десалу (Италия) – 20,66

3. Кайри Кинг (США) – 20,83



400 м с/б



1. Дэвид Кендзьера (США) – 48,99

2. Амер Латтин (США) – 49,12

3. Людви Вайлант (Франция) – 49,20

800 м

1. Амель Тука (Босния и Герцеговина) – 1.46,77

2. Адам Кщот (Польша) – 1.46,89

3. Исайя Харрис (США) – 1.46,94

3000 м

1. Бен Бланкеншип (США) – 7.57,48

2. Адель Мешаль (Испания) – 7.57,55

3. Йеманеберхан Криппа (Италия) – 7.58,11

Смешанная эстафета

1. Европа – 3.21,13

2. США – 3.21,21

3. США – 3.21,47