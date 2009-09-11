Матч Европа – США. Шубенков – 2-й, Ласицкене – 3-я, другие результаты

В Минске проходит второй день легкоатлетической матчевой встречи между командами Европы и США.
Россиянин Сергей Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами. Мария Ласицкене заняла третье место в прыжках в высоту.
Матчевая встреча Европа – США
Минск, Беларусь
Женщины
Молот
1. Йоанна Федорова (Польша) – 74,34
2. Анна Малышик (Беларусь) – 72,70
3. Брук Андерсон (США) – 72,59
Ядро
1. Мэгги Эвен (США) – 19,47
2. Фанни Роос (Финляндия) – 19,06
3. Анита Мартон (Венгрия) – 18,95
Прыжки в высоту
1. Юлия Левченко (Украина) – 2,02
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,98
3. Мария Ласицкене (Россия) – 1,98
Прыжки в длину
1. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,74
2. Марина Бех (Украина) – 6,73
3. Бритни Рис (США) – 6,71
100 м с/б
1. Шэрика Нелвис (США) – 12,80
2. Каролина Колечек (Польша) – 12,86
3. Эльвира Герман (Беларусь) – 12,92
200 м
1. Бриттани Браун (США) – 22,61
2. Бет Доббин (Великобритания) – 22,92
3. Кайра Джефферсон (США) – 22,99
400 м с/б
1. Анна Рыжикова (Украина) – 55,32
2. Леа Шпрунгер (Швейцария) – 55,46
3. Меган Бисли (Великобритания) – 55,49
1500 м
1. Кейт Грейс (США) – 4.02,49
2. Шеннон Осика (США) – 4.04,92
3. Эйлиш Макколган (Великобритания) – 4.05,58
3000 м с/б
1. Мел Лоуренс (США) – 9.33,24
2. Ирене Санчес (Испания) – 9.38,47
3. Виктория Гюркеш (Венгрия) – 9.42,68
Мужчины
Диск
1. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 67,22
2. Петр Малаховски (Польша) – 64,89
3. Ола Стунес Исене (Норвегия) – 63,99
Копье
1. Йоханнес Феттер (Германия) – 90,03
2. Магнус Кирт (Эстония) – 88,91
3. Эдис Матусевичус (Литва) – 83,54
Тройной прыжок
1. Крис Бенард (США) – 17,01
2. Бен Уильямс (Великобритания) – 16,71
3. Кеандр Бэйтс (США) – 16,70
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,85
2. Петр Лисек (Польша) – 5,80
3. Павел Войцеховски (Польша) – 5,75
110 с/б
1. Орландо Ортега (Испания) – 13,21
2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,39
3. Фредди Криттенден (США) – 13,43
200 м
1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,16
2. Эсеоса Десалу (Италия) – 20,66
3. Кайри Кинг (США) – 20,83
400 м с/б
1. Дэвид Кендзьера (США) – 48,99
2. Амер Латтин (США) – 49,12
3. Людви Вайлант (Франция) – 49,20
800 м
1. Амель Тука (Босния и Герцеговина) – 1.46,77
2. Адам Кщот (Польша) – 1.46,89
3. Исайя Харрис (США) – 1.46,94
3000 м
1. Бен Бланкеншип (США) – 7.57,48
2. Адель Мешаль (Испания) – 7.57,55
3. Йеманеберхан Криппа (Италия) – 7.58,11
Смешанная эстафета
1. Европа – 3.21,13
2. США – 3.21,21
3. США – 3.21,47