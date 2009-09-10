Сушинский – журналисту о Захе: «Ваш брат много ######. Сорвали нам сделку»

Президент Максим Сушинский прокомментировал сорвавшийся трансфер нападающего Павла Захи.

Об этом в телеграм-канале написал журналист Павел Лысенков

«Хронология по иностранному центру Павлу Захе.

1. Как я понял, «Авангард» вел этого игрока.

2. В прямом эфире одного из СМИ объявили, что «Авангард» договорился с Захой.

3. Павел Заха подписался с «Нью-Джерси» на три года с суммой 2,225 млн баксов за сезон.

4. Президент «Авангарда» сказал в диктофон одному корреспонденту: «Потому что ваш брат много ###### (врет), другого слова не подберу. Сорвали нам сделку».

5. «Авангард» по-прежнему имеет кучу травмированных и вакансию легионера», – написал Лысенков.

Сегодня Павел Заха подписал 3-летний контракт с «Нью-Джерси». Вчера его связывали с переходом в «Авангард». Генеральный менеджер «Дэвилс» Рэй Шеро заявил, что переход в КХЛ – это огромный шаг назад.