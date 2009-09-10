Сушинский – журналисту о Захе: «Ваш брат много ######. Сорвали нам сделку»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал сорвавшийся трансфер нападающего «Нью-Джерси» Павла Захи.
Об этом в телеграм-канале написал журналист Павел Лысенков
«Хронология по иностранному центру Павлу Захе.
1. Как я понял, «Авангард» вел этого игрока.
2. В прямом эфире одного из СМИ объявили, что «Авангард» договорился с Захой.
3. Павел Заха подписался с «Нью-Джерси» на три года с суммой 2,225 млн баксов за сезон.
4. Президент «Авангарда» Максим Сушинский сказал в диктофон одному корреспонденту: «Потому что ваш брат много ###### (врет), другого слова не подберу. Сорвали нам сделку».
5. «Авангард» по-прежнему имеет кучу травмированных и вакансию легионера», – написал Лысенков.
Сегодня Павел Заха подписал 3-летний контракт с «Нью-Джерси». Вчера его связывали с переходом в «Авангард». Генеральный менеджер «Дэвилс» Рэй Шеро заявил, что переход в КХЛ – это огромный шаг назад.