Зарплатная ведомость «Ювентуса» – 294 млн евро в год. В 2 раза больше, чем у «Интера», второго в Серии А

La Gazzetta dello Sport опубликовала традиционный рейтинг зарплат игроков и клубов Серии А.
Самая большая зарплатная ведомость у «Ювентуса» – 294 миллиона евро в год. 31 из них приходится на Криштиану Роналду, еще у девяти человек зарплаты больше 6 миллионов.
На втором месте «Интер» (139 миллионов). Больше 6 миллионов зарабатывает только Ромелу Лукаку (7,5 млн), 13 человек получают больше 2 млн в год.
Третья зарплатная ведомость у «Ромы» – 125 млн евро. Самый высокооплачиваемый – Эдин Джеко (5 млн в год), всего 19 человек получают больше 2 млн в год.
На четвертом месте – «Милан» (115 млн евро). Больше всех зарабатывает Джанлуиджи Доннарумма (6 млн), 14 футболистов зарабатывают больше 2 млн евро в год.
Пятый – «Наполи», который платит всем футболистам 103 миллиона евро в год. Калиду Кулибали с 6 млн евро в год – самый высокооплачиваемый, всего 9 игроков получают больше 2 млн евро.