Зарплатная ведомость «Ювентуса» – 294 млн евро в год. В 2 раза больше, чем у «Интера», второго в Серии А

La Gazzetta dello Sport опубликовала традиционный рейтинг зарплат игроков и клубов Серии А.

Самая большая зарплатная ведомость у «Ювентуса» – 294 миллиона евро в год. 31 из них приходится на , еще у девяти человек зарплаты больше 6 миллионов.

На втором месте (139 миллионов). Больше 6 миллионов зарабатывает только (7,5 млн), 13 человек получают больше 2 млн в год.

Третья зарплатная ведомость у «Ромы» – 125 млн евро. Самый высокооплачиваемый – (5 млн в год), всего 19 человек получают больше 2 млн в год.

На четвертом месте – (115 млн евро). Больше всех зарабатывает Джанлуиджи Доннарумма (6 млн), 14 футболистов зарабатывают больше 2 млн евро в год.

Пятый – , который платит всем футболистам 103 миллиона евро в год. Калиду Кулибали с 6 млн евро в год – самый высокооплачиваемый, всего 9 игроков получают больше 2 млн евро.

Все зарплаты Серии А