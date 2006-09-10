Ларионов стал советником Ротенберга в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России.
«В круг обязанностей Ларионова войдет работа со сборными командами России всех возрастов, а также внедрение и постоянное совершенствование Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».
Ларионов будет давать рекомендации по развитию молодых игроков, принимать участие в тренировочных лагерях, организуемых ФХР.
В обязанности специалиста войдет просмотр и анализ матчей с участием кандидатов в сборные команды России.
Советник главы штаба национальной сборной будет готовить заключения, аналитические справки по работе тренеров, а также предложения по спортивным мероприятиям, совершенствующим индивидуальную подготовку игроков и командный тренировочный процесс», – говорится на официальном сайте ФХР.
Главой штаба сборной является Роман Ротенберг.