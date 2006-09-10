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Ларионов стал советником Ротенберга в сборной России

Теги ФХР Сборная России по хоккею Игорь Ларионов Роман Ротенберг Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России.

«В круг обязанностей Ларионова войдет работа со сборными командами России всех возрастов, а также внедрение и постоянное совершенствование Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

Ларионов будет давать рекомендации по развитию молодых игроков, принимать участие в тренировочных лагерях, организуемых ФХР.

В обязанности специалиста войдет просмотр и анализ матчей с участием кандидатов в сборные команды России.

Советник главы штаба национальной сборной будет готовить заключения, аналитические справки по работе тренеров, а также предложения по спортивным мероприятиям, совершенствующим индивидуальную подготовку игроков и командный тренировочный процесс», – говорится на официальном сайте ФХР.

Главой штаба сборной является Роман Ротенберг.

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