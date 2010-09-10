Аршавин о Федерере в раздевалке «Арсенала»: «Все игроки сорвались селфи делать. Как Бога увидели. Надо себя уважать»

Экс-игрок Андрей Аршавин рассказал о реакции футболистов лондонского клуба на посещение теннисистом Роджером Федерером раздевалки.

– Кто был королем раздевалки в твое время?

– Помню, когда Федерер сюда зашел – для меня понятно, звезда или нет, – они все тут как с низкого старта сорвались его обнимать и селфи делать.

Как дети себя вели. Они с этим Федерером, как будто Бога увидели.

Надо немножко себя тоже уважать. Они сами в «Арсенале» играют. Меня немножко это удивило.

– А ты не фоткался с Федерером?

– Нет, – сказал Аршавин в программе «Однажды в Лондоне» на .

Аршавин – главная звезда «Матч ТВ». Он учит комментаторов, смеется над собой и летает экономом у туалета