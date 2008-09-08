Хабиб задушил Порье, Андрееску разнесла Серену в финале US Open, РПЛ выкатила календарь и другие новости утра

1. 🦅В главном бое года Хабиб Нурмагомедов задушил Дастина Порье в 3-м раунде и защитил титул чемпиона👑.

Также на UFC 242 Ислам Махачев победил Дэйви Рамоса, Маирбек Тайсумов проиграл Диего Феррейре, а бой Зубайры Тухугова и Лэрона Мэрфи завершился вничью.

2. 19-летняя канадка Бьянка Андрееску в двух сетах разнесла Серену и взяла US Open. В начале года она не входила в топ-150. Для Серены это четвертый проигранный финал «Шлема» подряд.

Сегодня Даниил Медведев и Рафаэль Надаль разыграют титул US Open в мужской сетке. Надаль – пятый в списке самых возрастных финалистов US Open, а Медведев – первый после Сафина российский финалист турнира «Большого шлема». Получите 1000 рублей на ставку бесплатно и решайте: вы за Россию вообще болеете?

3. РПЛ днем показала расписание 9-го тура, дождалась, пока вы уснули, и выкатила расписание матчей с 10-го по 19-й туры. ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в 10-м туре, «Локомотив» встретится с «Зенитом» в 11-м и другие интересные пары.

3. Квалификация Евро-2020. Сербия проиграла Португалии, Франция разгромила Албанию, Англия забила 4 мяча Болгарии.

4. КХЛ. «Ак Барс» победил «Сочи», «Йокерит» разгромил рижское «Динамо», «Сибирь» уступила «Салавату».

5. Российский фигурист Андрей Мозалев выиграл этап Гран-при среди юниоров в Риге, Даниил Самсонов – 3-й.

В Москве прошли контрольные прокаты сборной России. Загитова, Медведева, Коляда, Тарасова и Морозов и другие представили короткие программы. Загитова и Трусова чисто исполнили программы, Медведева упала с тройного тулупа, Самодурова сорвала каскад.

6. Первый канал покажет финал US Open между Даниилом Медведевым и Рафой Надалем.

7. В АПЛ первая отставка: «Уотфорд» уволил Хави Грасию и назначил главным тренером Кике Флореса.

8. ЧМ-2019 по баскетболу. Литва уступила Франции и потеряла шансы на 1/4 финала, США крупно обыграли Грецию.

9. Некоторые игроки «Барсы» так скучали по Неймару, что предлагали добавить свои деньги на его трансфер. Руководство клуба отклонило этот вариант.

10. Дичь из отбора Евро-2020: Албании включили гимн Андорры перед матчем с Францией, а затем диктор по ошибке извинился перед Арменией.🤷

Цитаты дня.

Хабиб – о поединке против Фергюсона: «Дайте мне пару дней отдохнуть».

Евгения Медведева: «Некоторые считают, что я плачу болельщикам зарплату. Ладно, пусть будет так».

Оливье Жиру: «Мы все еще говорим о расизме и гомофобии в 2019 году. Пугает, какой мир мы оставим детям».