Россия дожала Казахстан, Медведев – 4-я ракетка мира, Шипулин победил на довыборах в Госдуму и другие новости утра

1. Сборная России дожала Казахстан (1:0) в матче квалификации Евро-2020 благодаря позднему голу Марио Фернандеса и оторвалась от третьего места на 8 очков. Россияне выиграли 5 матчей подряд с общим счетом 17:1. Выход на чемпионат Европы уже близок.

Официальный транспортный партнер чемпионата Европы – Volkswagen, великая европейская марка, которая любит футбол.

Бельгия раскрошила Шотландию (4:0) и после 6 побед подряд с общим счетом 19:1 опережает Россию в группе. Сегодня солировал де Брюйне: сделал 3 голевых паса за 32 минуты и потом забил гол.

2. Германия была сильнее Северной Ирландии (2:0), Голландия разгромила Эстонию (4:0), Хорватия упустила победу над Азербайджаном (1:1), но лидирует в группе. И другие результаты дня.

3. «Автомобилист» одержал 4-ю победу подряд, выиграв у «Магнитки», ЦСКА в гостях переиграл «Северсталь», «Витязь» был сильнее московского «Динамо» и другие результаты дня в КХЛ.

4. Цифры дня. «Манчестер Сити» первым потратил 1 млрд евро на текущий состав, «Реал» инвестировал 902 млн. «Монако» продал игроков на 1 млрд евро с 2010 года, «Челси» – на 868 млн, «Реал» – на 763 млн. «Ман Сити» потратил 1,6 млрд евро на трансферы за 10 лет, «Барса» – 1,5 млрд. У «Сити» наибольший отрицательный трансферный баланс с 2010 года.

5. Медведев – 4-я ракетка мира, Рублев вернулся в топ-40 рейтинга ATP. Андрееску дебютировала в топ-5, Барти вновь возглавила рейтинг WTA, Александрова стала первой ракеткой России.

6. Шипулин победил на довыборах в Госдуму. Кандидат от «Единой России» набрал 41,59% голосов.

7. На ЧМ-2019 по баскетболу Греция победила Чехию, но не попала в 1/4 финала, США выиграли у Бразилии. В четвертьфинале американцы сыграют с Францией, Австралия – с чехами.

8. Вратарь «Спартака» Селихов пропустит 7-8 месяцев из-за операции на ахилле. Жуть.

9. Прямой эфир боя Хабиб – Порье собрал долю в 20,7% Первого канала.

10. Фульсан из «Астаны» победил на 16-м этапе «Вуэльты», Роглич сохранил лидерство в общем зачете.

Цитаты дня:

Шипулин об избрании в Госдуму: «У меня впереди два года, чтобы проявить себя. Отдаю себе отчет, что не все в меня верят»

Александр Жулин: «Трусова может за три прыжка набрать столько, сколько Загитова и Медведева за полпрограммы»

Василий Кикнадзе: «Последний раз на переговорах объявил цену за Миранчуков в 85 млн евро»

Надаль о Медведеве: «Он боролся по-чемпионски. Конечно, он выиграет «Большие шлемы»