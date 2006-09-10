Станислав Черчесов: «В сборной надо заслужить сыграть секунду»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об отборе игроков в национальную команду.

«Мне часто задают вопросы: почему не тот или не тот? Ну мы же сборная. Есть флаг и гимн, страну надо представлять. У нас нет по 15 штук товарищеских матчей в Турции перед сезоном, где тебя никто не видит, никто не слышит, ты можешь проверять кого хочешь. Мы все время представляем страну, все время на виду.

И, пожалуйста, не забывайте про рейтинги. Скоро жеребьевка чемпионата мира, скоро то, скоро се. Нам надо максимально давать результат, [чтобы компенсировать] то время, что мы потеряли перед чемпионатом мира ( – прим. Sports.ru), когда мы играли все время контрольные матчи и очки нам не начисляли.

Тем более мы играли с топ-сборными, надо было решать: или играть с Мальтами и зарабатывать минимальные очки, или играть с Испанией и Францией, чтобы понять, с чем мы к чемпионату мира придем. Сейчас нам надо наверстать упущенные очки, чтоб хотя бы приблизиться, чтобы мы в жеребьевке достаточно комфортные условия имели.

А кто-то говорит, что надо тому дать поиграть, этому. Сборная это сборная. Секунду надо заслужить в сборной играть. Может, это жестко, но у нас такой принцип», – сказал Черчесов.