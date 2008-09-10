Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что лидер мужской команды подписал контракт с на сезон-2019/20.

Ранее Логинов отказывался подписать соглашение, так как был не согласен с несколькими пунктами, связанными с размещением рекламы на экипировке, а также с правами и обязанностями сторон.

В конце августа Логинов и другие биатлонисты мужской сборной присутствовали на заседании правления СБР, где обсудили с руководством контракт.

«Он его подписал», – сказал Драчев.

Биатлонисты сборной подписали также дополнительное соглашение, которое позволит им сохранить контракты с личными спонсорами на предстоящий сезон. Через год СБР разработает универсальный документ, в котором будет прописано, каким образом количество рекламных мест определяется результатами спортсмена.

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