Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что лидер мужской команды Александр Логинов подписал контракт с СБР на сезон-2019/20.
Ранее Логинов отказывался подписать соглашение, так как был не согласен с несколькими пунктами, связанными с размещением рекламы на экипировке, а также с правами и обязанностями сторон.
В конце августа Логинов и другие биатлонисты мужской сборной присутствовали на заседании правления СБР, где обсудили с руководством контракт.
«Он его подписал», – сказал Драчев.
Биатлонисты сборной подписали также дополнительное соглашение, которое позволит им сохранить контракты с личными спонсорами на предстоящий сезон. Через год СБР разработает универсальный документ, в котором будет прописано, каким образом количество рекламных мест определяется результатами спортсмена.
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