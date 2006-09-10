Панарин открыл благотворительный фонд. У него на это есть миллион долларов

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил об открытии собственного благотворительного фонда.
Об этом хоккеист рассказал на специально созданной странице в инстаграме.
«Благотворительный Фонд Артемия Панарина зарегистрирован и готов к работе!
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В профиле можете найти почту, куда уже можно отправлять запросы.
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Также на почту artemiypanarinfoundation@gmail.com вы можете направлять свои резюме, если заинтересованы помогать людям вместе с нами!
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Впереди у нас большой путь, вместе мы сможем многое».
Панарин о фонде: «У меня есть миллион долларов. 8% заработка будем раздавать больным детям, детдомам или пенсионерам»
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Благотворительный Фонд Артемия Панарина @artemiypanarin зарегистрирован и готов к работе! ⠀ В профиле можете найти почту, куда уже можно отправлять запросы. ⠀ Также на почту artemiypanarinfoundation@gmail.com вы можете направлять свои резюме, если заинтересованы помогать людям вместе с нами! ⠀ Впереди у нас большой путь, вместе мы сможем многое! ⠀ #артемийпанарин #artemiypanarin #благотворительныйфонд #foundation
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