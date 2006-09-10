Панарин открыл благотворительный фонд. У него на это есть миллион долларов

Нападающий Артемий Панарин сообщил об открытии собственного благотворительного фонда.

Об этом хоккеист рассказал на специально созданной странице в инстаграме.

«Благотворительный Фонд Артемия Панарина зарегистрирован и готов к работе!

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В профиле можете найти почту, куда уже можно отправлять запросы.

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Также на почту artemiypanarinfoundation@gmail.com вы можете направлять свои резюме, если заинтересованы помогать людям вместе с нами!

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Впереди у нас большой путь, вместе мы сможем многое».

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