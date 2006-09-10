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Панарин открыл благотворительный фонд. У него на это есть миллион долларов

Теги светская хроника Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин деньги красава Хоккей

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил об открытии собственного благотворительного фонда.

Об этом хоккеист рассказал на специально созданной странице в инстаграме.

«Благотворительный Фонд Артемия Панарина зарегистрирован и готов к работе!

В профиле можете найти почту, куда уже можно отправлять запросы.

Также на почту artemiypanarinfoundation@gmail.com вы можете направлять свои резюме, если заинтересованы помогать людям вместе с нами!

Впереди у нас большой путь, вместе мы сможем многое».

Панарин о фонде: «У меня есть миллион долларов. 8% заработка будем раздавать больным детям, детдомам или пенсионерам»

 
 
 
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Благотворительный Фонд Артемия Панарина @artemiypanarin зарегистрирован и готов к работе! ⠀ В профиле можете найти почту, куда уже можно отправлять запросы. ⠀ Также на почту artemiypanarinfoundation@gmail.com вы можете направлять свои резюме, если заинтересованы помогать людям вместе с нами! ⠀ Впереди у нас большой путь, вместе мы сможем многое! ⠀ #артемийпанарин #artemiypanarin #благотворительныйфонд #foundation

Публикация от Artemiy Panarin Fund (@artemiypanarinfund)

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс»

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