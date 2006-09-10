Роналду зарабатывает больше всех в Серии А – 31 млн евро в год. Это больше, чем ведомость СПАЛ, «Удинезе», «Брешии» и «Вероны»

Стали известны самые высокооплачиваемые игроки Серии А, сообщает в своем рейтинге зарплат La Gazzetta dello Sport.

Самый высокооплачиваемый футболист – форвард «Ювентуса» . Он получает 31 млн евро в год. Это больше, чем зарплатная ведомость четырех клубов: СПАЛ, (оба – по 30 млн евро), «Брешии» (28 млн) и «Вероны» (25 млн).

Всего 12 человек помимо Роналду зарабатывают больше 6 миллионов евро в год. Второе место по размеру зарплаты в Серии А занимает Маттейс де Лигт – 8 млн евро (плюс 4 млн в качестве потенциальных бонусов).

В вышеупомянутом топ-13 10 игроков и по одному игроку из «Интера» (Ромелу Лукаку, 7,5+1 млн), (Джанлуиджи Доннарумма, 6 млн) и «Наполи» (Калиду Кулибали, 6 млн).

Зарплатная ведомость «Ювентуса» – 294 млн евро в год. В 2 раза больше, чем у «Интера», второго в Серии А

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