Надаль за 5 часов сломил Медведева в финале US Open, Италия и Испания почти на Евро, Хабиб обошел Бузову в инстаграме и другие новости утра

1. Медведев героически спасся в финале US Open у Надаля с 0-2 по сетам, но уступил титул в решающей партии. Для завоевания 19-го «Шлема» Рафе пришлось страдать почти пять часов под натиском новой российской суперзвезды. Зато теперь до Федерера всего шаг.

2. Италия победила Финляндию (2:1) и выиграла все 6 матчей в отборе к Евро-2020 с общим счетом 18:3. Испания разгромила Фареры (4:0), победив в шести играх отбора со счетом 17:3. Италии и Испании нужно выиграть по одному матчу для выхода на Евро. Армения была сильнее Боснии и Герцеговины (4:2) и другие результаты.

Сегодня Россия в квалификации Евро-2020 встречается с Казахстаном. Весной казахи получили дома четыре и настроены преподнести сюрприз в Калининграде. Наша сборная выиграла четыре матча подряд, забив в них 16 мячей. Ловите 1000 рублей на ставку бесплатно и решайте, продлится ли победная серия Черчесова!

3. Хабиб обошел Бузову и стал первым среди россиян по подписчикам в инстаграме, у него больше 16,3 млн человек. Нурмагомедов заработал 6,09 млн долларов за бой, Порье – 290 тысяч.

4. На Гран-при Италии Леклер одержал вторую победу подряд, Боттас – второй, Хэмилтон – третий, Квят сошел из-за технических проблем.

5. В КХЛ «Авангард» победил «Торпедо», «Спартак» пропустил 5 шайб от минского «Динамо», «Амур» проиграл 4-й матч подряд. КХЛ изменила посещаемость матча «Куньлуня» с 800 зрителей на 2 800.

6. Вратарь «Спартака» Селихов повредил ахилл, он только вчера восстановился от другой травмы. Форвард «Реала» Йович травмировался в матче сборной Сербии, выйдя на замену на 87-й минуте.

7. Россия победой над Венесуэлой завершила выступление на ЧМ-2019 по баскетболу и другие результаты. В 1/4 финала Аргентина сыграет с Сербией, Испания – с Польшей.

8. Трусова прыгнула три четверных во время контрольных прокатов произвольной программы, Туктамышева – два тройных акселя, Загитова откатала чисто, Медведева упала. Коляда упал дважды.

9. «Зенит» победил «Сочи» (2:1) в товарищеском матче с участием Заболотного. «Ростов» разгромил сборную Сирии (3:0).

10. «Барселона» предложит Месси пожизненный контракт. Сейчас у 32-летнего аргентинца соглашение до лета 2021 года с правом расторгнуть договор 30 июня.

11. Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму в Свердловской области.

12. В финале женского чемпионата Европы по волейболу Сербия обыграла Турцию в пяти партиях. Италия победила Польшу в матче за бронзу.

13. Пьяного Дринкуотера избили возле ночного клуба. Игрок «Челси» приставал к девушке другого футболиста. «Бернли» пока не намерен прерывать аренду.

14. Касс выиграл 15-й этап «Вуэльты», Роглич – 8-й, Вальверде – 9-й.

Цитаты дня:

Хабиб: «Поставьте меня на первую строчку рейтинга вне зависимости от категорий. Я заслужил это»

Евгения Медведева: «Слава богу, я понимаю, из-за чего происходят ошибки и как их устранить»

Семак о Кокорине: «Он один из лучших в России. Такой игрок – мечта любого тренера»

Дастин Порье: «До конца жизни буду вспоминать гильотину Хабибу»