🔥Роналду сделал покер в матче с Литвой. До мирового рекорда Али Даеи – 16 мячей

Сборная Литвы дома крупно проиграла Португалии (1:5) в рамках квалификации Евро-2020.

Нападающий «Ювентуса» сделал покер в этой встрече.

34-летний футболист забил 93-й гол в составе национальной сборной.

Ему осталось забить 16 мячей, чтобы сравняться мировым рекордом нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 голов).

Кроме того, Литва стала 40-й сборной, в ворота которой форвард забивал.

Роналду провел 160-й матч за Португалию. До европейского рекорда – 16 игр, до мирового – 24 матча.

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