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Сантуш о покере Роналду: «Криштиану – лучший в мире»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия сборная Литвы по футболу Фернанду Сантуш квалификация Евро-2020 Футбол

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду в матче отборочного раунда Евро-2020 с Литвой (5:1).

Нападающий отметился покером в этой встрече. 

«Роналду – лучший в мире, это ясное и однозначное доказательство.

Мы были лучше и заслуженно победили. Было важно получить три очка. Теперь у нас впереди еще четыре финала, в которых мы должны сыграть и выиграть. 

Я убежден, что эти игроки могут финишировать в группе на первом месте», – сказал Сантуш. 

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