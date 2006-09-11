Сантуш о покере Роналду: «Криштиану – лучший в мире»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду в матче отборочного раунда Евро-2020 с Литвой (5:1).
Нападающий отметился покером в этой встрече.
«Роналду – лучший в мире, это ясное и однозначное доказательство.
Мы были лучше и заслуженно победили. Было важно получить три очка. Теперь у нас впереди еще четыре финала, в которых мы должны сыграть и выиграть.
Я убежден, что эти игроки могут финишировать в группе на первом месте», – сказал Сантуш.
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