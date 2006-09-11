Сантуш о покере Роналду: «Криштиану – лучший в мире»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением об игре форварда в матче отборочного раунда Евро-2020 с Литвой (5:1).

Нападающий отметился покером в этой встрече.

«Роналду – лучший в мире, это ясное и однозначное доказательство.

Мы были лучше и заслуженно победили. Было важно получить три очка. Теперь у нас впереди еще четыре финала, в которых мы должны сыграть и выиграть.

Я убежден, что эти игроки могут финишировать в группе на первом месте», – сказал Сантуш.

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