Тони Фергюсон – Хабибу: «Наслаждайся гамбургерами, тупица. Но не толстей, нам нужно подраться в декабре»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал о конфликтах с Хабибом Нурмагомедовым.

«У нас были стычки с командой Хабиба. В отеле, когда я только зарегистрировался, они окружили меня. Эта парни – просто кучка хулиганов.

Эти конфликты сделали меня голодным по бою с Хабибом. Мы позволим съесть ему гамбургеры и все остальное. Наслаждайся этим, тупица. Но не толстей, нам нужно подраться в декабре.

Он должен принять бой. Защищай титул или освобождай его, я серьезно. Просто оставь пояс и скажи, что ты боишься драться со мной и уходишь. Тогда делай что хочешь.

Если нет, то я хочу драться. Я устал выступать раз в год. Хочу драться в декабре», – сказал Фергюсон.

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