Реклама 18+
Реклама 18+

Тони Фергюсон – Хабибу: «Наслаждайся гамбургерами, тупица. Но не толстей, нам нужно подраться в декабре»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал о конфликтах с Хабибом Нурмагомедовым.

«У нас были стычки с командой Хабиба. В отеле, когда я только зарегистрировался, они окружили меня. Эта парни – просто кучка хулиганов.

Эти конфликты сделали меня голодным по бою с Хабибом. Мы позволим съесть ему гамбургеры и все остальное. Наслаждайся этим, тупица. Но не толстей, нам нужно подраться в декабре. 

Он должен принять бой. Защищай титул или освобождай его, я серьезно. Просто оставь пояс и скажи, что ты боишься драться со мной и уходишь. Тогда делай что хочешь.

Если нет, то я хочу драться. Я устал выступать раз в год. Хочу драться в декабре», – сказал Фергюсон.

Букмекеры: Хабиб – фаворит поединка против Тони Фергюсона

Сергей Харитонов: «Фергюсон более серьезный соперник для Хабиба, чем Порье»

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться