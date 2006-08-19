Виктор Гончаренко: «Карасев говорит, что VAR ничего не видит, потом возобновляет игру, хотя нам не видно. Для чего пауза?»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о поражении от (1:2).

– Надо отметить, что настоящее дерби. Великолепная атмосфера, хороший футбол, много единоборств, бескомпромиссная игра.

Не первый матч, не первый тайм, где мы играем чуть лучше соперника, но не можем сыграть не то что вничью, а проигрываем.

Нужно учиться, это и характер, когда пропускаешь, начинаешь теряться. Мы пропустили, когда семь минут были выключены из игры.

– Пауза из-за задымления пошла во вред?

– Мне вообще непонятна вся ситуация. Подходит Карасев и говорит, что VAR ничего не видит, но потом возобновляет игру, хотя нам все еще ничего не видно было. Для чего было делать паузу?

– И все таки – пауза пошла во вред?

– Сложно говорить, команды в равных условиях. Но если нужно ждать, пока рассеется туман, тогда надо ждать дольше, – заявил Гончаренко в эфире «Матч Премьер».