💥«Бавария» арендовала Коутиньо, Тамез почти в «Спартаке», Круговой – в «Зените». Трансферный дайджест Sports.ru

1. «Бавария» арендовала Коутиньо на сезон за 8,5 млн евро с правом выкупа за 120 млн. Кто-то верит, что Мюнхен выкупит за эти деньги 28-летнего игрока? Втрое дороже Хамеса, а он был весьма неплох в Германии.

2. Хавбек «Ниццы» Тамез завтра пройдет медосмотр для «Спартака». Тот самый топовый опорник?

3. «Зенит» купит Кругового за 2+0,5 млн евро и отдаст его в аренду «Уфе» до зимы. ЦСКА не у дел. Маммана сам отказался переходить в «Сассуоло», не Семак заблокировал сделку. Еще «Фиорентина» интересуется аргентинцем.

4. «Барса» усилила попытки вернуть Неймара после поражения от «Атлетика», в сделку может войти Дембеле. А есть вариант с арендой бразильца и опцией выкупа. «Реал» тоже не сдается, и парижане хотят Винисиуса или Варана в рамках этой сделки. Еще и «Ювентус» начал переговоры с «ПСЖ».

5. Агент Рибери рассказал, что переговоры с «Локомотивом» «проходят хорошо». Все должно решиться до конца месяца. У француза есть вариант с «Фиорентиной».

6. «Интер» может арендовать Санчеса у «МЮ» с правом выкупа за 15 млн евро. Чилиец во вторник пройдет медобследование для миланцев. Лукаку лично убеждал Санчеса.

7. «Атлетико» отозвал жалобу по трансферу Гризманна в «Барселону». В Мадриде феерит Жоау Феликс и про Антуана уже забыли?

8. «ПСЖ» предложит «Ювентусу» 80 млн евро за трансфер Дибалы. А туринцы отдали Луку Пеллегрини в аренду в «Кальяри».

9. Натхо подписал контракт с «Партизаном», им интересовались «Рубин» и «Сочи». Экс-хавбек «Зенита» Ткачук будет играть за «Ротор».

10. Вратарь «Удинезе» Скуффет перешел в «Специю» из серии Б. «Новый Буффон» не взлетел.